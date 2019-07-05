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    Одеські тепловики продовжують роботи з підготовки тепломереж до нового опалювального сезону

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    Одеські тепловики продовжують роботи з підготовки тепломереж до нового опалювального сезону

    Триває підготовка тепломереж до опалювального сезону 2019-2020

    Фахівці комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» продовжують виконання робіт з підготовки основних фондів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

    Відповідно до затвердженого плану заходів, роботи з підготовки до майбутнього опалювального сезону були розпочаті з проведення І етапу гідравлічного опресування теплових мереж від РК і КК. На сьогодні співробітники підприємства вже завершили І етап (весняних) гідравлічних опресовок теплових мереж від усіх районних, квартальних котелень і ПАТ «Одеська ТЕЦ».

    Щодня співробітники підприємства проводять дефектацію (уточнення місця, обсягу пошкоджень) і відновний ремонт тепломереж міста Одеси.
    З початку року виявлено 737 і усунено 568 пошкоджень теплових мереж, перевірені і відремонтовані 2688 одиниць контрольно-вимірювальних приладів, зроблені еколого-теплотехнічні випробування 20-ти котлоагрегатів з 26-ти запланованих цього року.

    За минулий тиждень співробітниками підприємства проведено заміну 340,5 погоннихо метра труб, а всього з початку року замінено 5233,5 погонних метра.

    Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

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