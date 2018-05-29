Одеський активіст врятував дитину від рук жебраків

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Мама хлопця працює на двох роботах

Минулої суботи, 26-го травня, в Одесі волонтер врятував маленького хлопчика від рук жебраків. За словами Тамерлана Баннури, коли він проходив повз, чоловік побачив як дитині загрожують, тримаючи за шию.

«Вони не хотіли мені його віддавати, я все одно забрав його від рук цих козлів. Відвіз його додому, йому 12 років», - розповідає волонтер.

Як виявилося, дитина проживає в декількох кварталах від вокзалу. Мама працює в кілька змін.

«Мама на роботі, працює на двох роботах, дідусь будинку, йому 83 роки», - констатував Баннура.

Волонтер має намір з'ясувати, чи потрібна допомога родині.

Джерело: odessa.net.ua