Одеський активіст врятував дитину від рук жебраків
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Мама хлопця працює на двох роботах
Минулої суботи, 26-го травня, в Одесі волонтер врятував маленького хлопчика від рук жебраків. За словами Тамерлана Баннури, коли він проходив повз, чоловік побачив як дитині загрожують, тримаючи за шию.
«Вони не хотіли мені його віддавати, я все одно забрав його від рук цих козлів. Відвіз його додому, йому 12 років», - розповідає волонтер.
Як виявилося, дитина проживає в декількох кварталах від вокзалу. Мама працює в кілька змін.
«Мама на роботі, працює на двох роботах, дідусь будинку, йому 83 роки», - констатував Баннура.
Волонтер має намір з'ясувати, чи потрібна допомога родині.
Джерело: odessa.net.ua