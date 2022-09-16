Окупанти випустили ракету по Одещині

Повітряну тривогу в Одесі і області було оголошено о 21:52

Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі

Російські загарбники у четвер, 15 вересня, ввечері атакували Одещину ракетою. Про це повідомили в Оперативному Командування «Південь».

«Увечері 15 вересня, під час повітряної тривоги, ворог спрямував з акваторії Чорного моря по Одещині крилату ракету морського базування «Калібр». Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі», – йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу в Одесі і області було оголошено о 21:52. Вона тривала до 22:22. Повідомлення про вибухи з’явилися близько 22:00.

За інформацією Військово-Морських сил ЗСУ, станом на 15 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.