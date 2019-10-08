Патрульним, які побили чоловіка на вокзалі в Одесі, повідомили про підозру в катуванні



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Поліцейські принижували одного із затриманих, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком

Причиною затримання була підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, повідомили про підозру у катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області.

Про це 8 жовтня заявили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, під час патрулювання залізничного вокзалу в Одесі поліцейські незаконно затримали двох осіб та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

«Причиною затримання була підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих. З метою отримання потрібних показів та зізнання у вчиненні крадіжки поліцейські принижували одного із затриманих, застосовували щодо нього психологічний тиск, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком», - заявили в ДБР.

Поліцейських звинувачують у катуванні, тобто умисному заподіянні сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього визнання, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.