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    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»

    За акцією спостерігали правоохоронці, але перешкоджати їй не стали
    Члени одеської організації «Самооборона» спалили опудало російського окупанта під стінами консульства Російської Федерації. Акцію приурочили до трерьої річниці боїв під Дебальцевим. Про це повідомляє «Южный курьер».  «Це консульство Росії. Ми розуміємо, що це дипломатична місія, але це країна агресор. Цією
    • Сьогодні, 07:05
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    За акцією спостерігали правоохоронці, але перешкоджати їй не стали

    Члени одеської організації «Самооборона» спалили опудало російського окупанта під стінами консульства Російської Федерації. Акцію приурочили до трерьої річниці боїв під Дебальцевим.

    Про це повідомляє «Южный курьер». 

    «Це консульство Росії. Ми розуміємо, що це дипломатична місія, але це країна агресор. Цією акцією ми хотіли показати, що ми нічого не забули, ми не забули, як в 2014-15 роках ховали хлопців після боїв у Дебальцевому», – заявив глава «Самооборони», Валерій Начвинов в інтерв’ю виданню. 

    На Гагарінському плато близько двох десятків активістів спочатку обезголовили опудало, а потім підпалили. 

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    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»
    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»
    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»
    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»
    Під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта»

    Також повідомляється, що за акцією спостерігали правоохоронці, але перешкоджати їй не стали. 

    бойовики на Донбасі Донбас Одеса акція
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