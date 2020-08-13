Пішов з життя найстаріший лікар України



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Петро Петросян майже 78 років працював лікарем

В Одесі помер 102-річний практикуючий лікар

В Одесі 12 серпня пішов з життя найстаріший лікар-практик та найповажніший лікар-дерматолог України Петро Петросян. Йому було 102 роки.

Про це повідомили у Одеській міськраді.

«Петро Асланович Петросян був і буде гордістю охорони здоров'я не тільки Одеси, але й усієї України», — написали на офіційному сайті.

Він народився у 1918 році, а у 1942 році завершив Азербайджанський медінститут за прискореною програмою і пройшов навчання на військового лікаря.

«Петро Асланович був учасником бойових дій на фронтах Другої світової війни на посаді старшого лікаря авіаполку, воював на 1-му Прибалтійському і 3-му Білоруському фронтах. Був поранений. Нагороджений численними орденами і медалями», — додали на офіційному сайті Одеси.

Після закінчення війни Петро Петросян пішов працювати до Одеського військового шпиталю, а потім — у медцентрі на Жуковського, 30. Майже 78 років він відпрацював лікарем.

«Петро Петросян — заслужений лікар України, йому належать 25 наукових робіт і 10 раціоналізаторських пропозицій. Користувався заслуженою повагою серед колег, а пацієнти приїжджали до нього лікуватися не тільки з Одеси, але й інших міст України і навіть з-за кордону», — повідомили у міськраді.

Прощання з Петром Петросяном відбудеться 14 серпня об 11:00 в Одесі, у Будинку офіцерів.