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    Сибірська виразка підтвердилася у жителя Одещини

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    Чоловік наразі проходить лікування&nbsp; - Сибірська виразка підтвердилася у жителя Одещини
    Чоловік наразі проходить лікування 

    Медики заспокоюють: сибірська виразка не передається від людини до людини

    Одеський обласний лабораторний центр підтвердив випадок сибірської виразки в регіоні. 

    Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

    Зазначається, що хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу, 3 серпня у нього підвищилась температура, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. Однак до сімейного лікаря він звернувся лише 7 серпня, а 11-го лабораторія підтвердила діагноз.

    «Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання. Організовано медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі», - йдеться у повідомленні.

    У Центрі громадського здоров’я наголошують - сибірська виразка не передається від людини до людини.

    Якщо ви думаєте, що заразитися можна насамперед через поштові конверти, то ні. Заразитися людина може внаслідок проникнення збудника:

    • через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами;
    • під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин;
    • при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин;
    • при вживанні в їжу м'яса хворих тварин;
    • через укуси кровосисних комах;
    • не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

    Сибірка не є розповсюдженою хворобою для України, її випадки трапляються спорадично, однак можливі і масові спалахи.

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