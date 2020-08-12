Сибірська виразка підтвердилася у жителя Одещини



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Чоловік наразі проходить лікування

Медики заспокоюють: сибірська виразка не передається від людини до людини

Одеський обласний лабораторний центр підтвердив випадок сибірської виразки в регіоні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Зазначається, що хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу, 3 серпня у нього підвищилась температура, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. Однак до сімейного лікаря він звернувся лише 7 серпня, а 11-го лабораторія підтвердила діагноз.

«Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання. Організовано медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі», - йдеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я наголошують - сибірська виразка не передається від людини до людини.

Якщо ви думаєте, що заразитися можна насамперед через поштові конверти, то ні. Заразитися людина може внаслідок проникнення збудника:

через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами;

під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин;

при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин;

при вживанні в їжу м'яса хворих тварин;

через укуси кровосисних комах;

не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

Сибірка не є розповсюдженою хворобою для України, її випадки трапляються спорадично, однак можливі і масові спалахи.