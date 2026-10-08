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Побиття студента викладачем на Одещині. Лубінець зробив жорстку заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Побиття студента викладачем на Одещині. Лубінець зробив жорстку заяву
У місті Ізмаїл Одеської області викладач побив учня
фото: скриншот з відео

Лубінець наголосив, що крик, лайка, штовханина чи агресія не є педагогічними методами

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до Головного управління Нацполіції Одещини та Служби у справах дітей Одеської області щодо побиття студента викладачем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням його допис у Telegram.

«Побачив у мережі ці кадри, де педагог під час уроку, за попередньою інформацією, дозволяє собі лайку та застосування фізичної сили до дитини. Реагую відразу. Уже направив листи до ГУНП Одещини та Служби у справах дітей Одеської області, аби ситуацію ретельно перевірили, встановили всі обставини. Але як батько скажу прямо: насильство щодо дитини – це табу. За жодних обставин воно не може бути способом виховання чи вирішення конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що крик, лайка, штовханина чи агресія не є педагогічними методами. Він зазначив, що вчитель може бути втомленим, зіткнутися зі складною поведінкою учня або потрапити в конфлікт, однак у такій ситуації дорослий має залишатися дорослим, а педагог – ще й професіоналом.

«Не впоралися з ситуацією? Є батьки. Є шкільний психолог, соціальний педагог, адміністрація. Є правила, є педагогічні та законні інструменти, щоб встановити межі й знайти рішення. Але бити дитину чи принижувати її – точно не можна. Школа має бути місцем, де дитина отримує знання, підтримку та почувається у безпеці. Не місцем, де вона боїться дорослого», – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області викладач побив учня. Поліцейські встановили, що інцидент стався на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем.

Як повідомлялося, після інциденту педагога звільнили, однак його дії мають отримати окрему правову оцінку. Міністр освіта і науки України Андрій Бутенко наголосив, що саме правоохоронні органи мають встановити всі обставини інциденту та надати їм правову оцінку.

Директорка навчального закладу Наталія Костусєва розповіла ЗМІ, що конфлікт виник після того, як студент нібито образив викладача нецензурним висловом. За її словами, педагог не витримав і застосував фізичну силу.

Теги: бійка Одещина Дмитро Лубінець

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