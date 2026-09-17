Лубінець розповів, як Росія підготувала «вибори» на окупованих територіях

Лише на захоплених частинах Донеччини та Луганщини окупанти запланували відкрити понад 1200 «виборчих дільниць»

Росія готується провести незаконні «вибори» до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на захоплених частинах Донецької та Луганської областей окупанти планують відкрити понад 1200 «виборчих дільниць». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За даними омбудсмена, на окупованій частині Луганської області росіяни планують відкрити 581 дільницю, а на захопленій частині Донеччини – 633. У «виборах» мають брати участь 10 партій, однак формування списків кандидатів повністю контролює окупаційна влада.

Серед кандидатів – представники окупаційних адміністрацій, російські функціонери, бойовики та учасники збройної агресії проти України.

Лубінець також звернув увагу на непрозорість підготовки голосування. Зокрема, окупаційна влада приховує точні адреси частини «виборчих дільниць», засекретила персональні дані членів комісій та скасувала відеоспостереження за голосуванням і підрахунком голосів. Такі заходи російська сторона пояснює міркуваннями «безпеки».

«Я, як Омбудсман України, категорично засуджую проведення таких «виборів» . Там, де українців переслідують за проукраїнську позицію, катують, залякують і змушують отримувати російські документи, не може бути вільного волевиявлення», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Він закликав їх за можливості не брати участі у російських «виборах», не долучатися до роботи так званих виборчих комісій та агітації.

Лубінець наголосив, що Офіс омбудсмена стежитиме за фактами примусу українських громадян. Такі випадки планують фіксувати та передавати міжнародним інституціям.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також закликав міжнародну спільноту засудити спробу Росії використати «вибори» для легітимізації окупації українських територій.

«Бюлетень не створює суверенітету. Окупаційний підрахунок голосів не є вільним волевиявленням. А проведення виборчої процедури не перетворює окупаційну владу на законну!», – підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України раніше закликала громадян на тимчасово окупованих територіях не брати участі у російських «виборах». Українська сторона наголошує, що проведення Росією голосування на окупованій території не змінює її правового статусу. 17 вересня Верховна Рада також підтримала звернення до міжнародної спільноти через наміри РФ провести псевдовибори на тимчасово окупованій території України.