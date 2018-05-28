Поліцейські затримали підозрюваного у нападі на 18-річну дівчину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Застосувавши фізичне насилля, чоловік задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом.

Про подію до поліції повідомив батько потерпілої. Працівники Лиманського відділу поліції, на території обслуговування якого це сталося, відразу ж приступили до пошуків зловмисника.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Переглянувши відео з камер, встановлених в рамках програми «Безпечна Одещина», правоохоронці отримали фото ймовірного нападника. Орієнтування на його розшук були розіслані усім підрозділам обласної поліції.

Протягом доби співробітники Суворовського відділу поліції встановили місце знаходження та затримали правопорушника. Він виявився 29-річним одеситом.

Зараз чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення інших правопорушень.

Слідство триває.



