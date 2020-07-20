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    Поліція шукає очевидців вбивства гідроскутером відпочивальника в Затоці

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    В Одеській області в результаті зіткнення з гідроскутером загинув відпочивальник - Поліція шукає очевидців вбивства гідроскутером відпочивальника в Затоці
    В Одеській області в результаті зіткнення з гідроскутером загинув відпочивальник

    18 липня в результаті зіткнення на воді скутера та гумового плавзасобу загинув 42-річний житель Дніпропетровської області

    Поліція Одеської області просить відгукнутися очевидців, які стали свідками наїзду гідроскутера на відпочивальника на морі в Затоці. Унаслідок травм чоловік помер.

    Про це повідомляє пресслужба поліці області.

    Як відомо, 18 липня в результаті зіткнення на воді скутера та гумового плавзасобу загинув 42-річний житель Дніпропетровської області.

    Наразі за вказаним фактом розпочато провадження за статтею 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. В його рамках поліцейські призначили низку експертиз та встановили власника скутера.

    Громадян, які були її очевидцями події або володіють будь-якою інформацією з цього приводу, просять звернутися до Білгород-Дністровського відділу поліції.

    Як відомо, швидка допомога відвезла чоловіка в лікарню Білгород-Дністровського, де він помер від отриманих травм.

    Одещина поліція чоловік
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