Деблокада портів. Яку ціну ми маємо заплатити

На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя

На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя

Україна без доступу до портів приречена на поступове угасання

Ми у другому етапі війни, яка почалася не 24 лютого 2022 року, а 20 лютого 2014-го. Будь-яка інша трактовка цієї війни є беззмістовною спробою увести вбік від неприємної реальності. 2014 року втрачено Автономну республіку Крим, місто Севастополь та ОРДЛО, включно з Донецьком і Луганськом. Станом на 24 лютого внаслідок війни було втрачено 7% території держави, станом на сьогодні вже понад 20%.

Отже, за три місяці другого етапу війни втрати території втричі більше, ніж за попередні вісім років. Чи це критично? Так, зараз ситуація набагато гірша, адже другий етап війни є набагато кривавішим і брутальнішим, ніж перший. Тільки втрати цивільних убитими можуть скласти цифру понад 50 тисяч.

Ворог отримав доступ до стратегічних запасів питної води в окупований Крим, втрачено більше 10% промисловості та критично важливі землі Херсонщини. Крім того, державу повністю відрізано від узбережжя Азовського моря та на понад 80% від Чорного (враховуючи берегову лінію Криму).

Україна це морська держава і без доступу до портів ми приречені на поступове угасання. Тому завданням цього етапу буде видавити ворога з території Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областей.

Нам потрібне море! Ціна, яку ми за це заплатимо, буде страшною. І в цифрах економіки, і людських життів. Краще знати жорстку правду, аніж жити небезпечними ілюзіями швидкої перемоги. Перемога буде, але не зараз. Війна буде тривалою.

Джерело: блог Тараса Березовця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.