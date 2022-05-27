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    Думки вголос

    Деблокада портів. Яку ціну ми маємо заплатити

    • Тарас Березовець

      український політтехнолог, журналіст

    •  glavcom.ua
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    На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя - Деблокада портів. Яку ціну ми маємо заплатити
    На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя
    фото: Maxar Technologies

    Україна без доступу до портів приречена на поступове угасання

    Ми у другому етапі війни, яка почалася не 24 лютого 2022 року, а 20 лютого 2014-го. Будь-яка інша трактовка цієї війни є беззмістовною спробою увести вбік від неприємної реальності. 2014 року втрачено Автономну республіку Крим, місто Севастополь та ОРДЛО, включно з Донецьком і Луганськом. Станом на 24 лютого внаслідок війни було втрачено 7% території держави, станом на сьогодні вже понад 20%.

    Отже, за три місяці другого етапу війни втрати території втричі більше, ніж за попередні вісім років. Чи це критично? Так, зараз ситуація набагато гірша, адже другий етап війни є набагато кривавішим і брутальнішим, ніж перший. Тільки втрати цивільних убитими можуть скласти цифру понад 50 тисяч.

    Ворог отримав доступ до стратегічних запасів питної води в окупований Крим, втрачено більше 10% промисловості та критично важливі землі Херсонщини. Крім того, державу повністю відрізано від узбережжя Азовського моря та на понад 80% від Чорного (враховуючи берегову лінію Криму).

    Україна це морська держава і без доступу до портів ми приречені на поступове угасання. Тому завданням цього етапу буде видавити ворога з території Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областей.

    Нам потрібне море! Ціна, яку ми за це заплатимо, буде страшною. І в цифрах економіки, і людських життів. Краще знати жорстку правду, аніж жити небезпечними ілюзіями швидкої перемоги. Перемога буде, але не зараз. Війна буде тривалою.

    Джерело: блог Тараса Березовця

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    Теги: Крим росія окупанти війна Севастополь ОРДЛО держава Україна порт місто окупація море #stoprussia
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    Деблокада портів. Яку ціну ми маємо заплатити