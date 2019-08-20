У Білгород-Дністровському в пожежі загинув чоловік



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Пожежа сталася в ніч на 20 серпня Ілюстративне фото

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем квартири під час паління

У місті Білгород-Дністровський на Одещині в ніч на 20 серпня сталася пожежа, в результаті якої загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що повідомлення про загорання у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Сонячна, 11, надійшло Служби порятунку «101» о 02:08.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горять домашні речі у квартирі на другому поверсі.

Вогнеборці локалізували пожежу о 02:34 та ліквідували о 02:46 на площі 7 кв м.

«Під час гасіння пожежі виявлено загиблого господаря квартири 1956 р.н. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем під час паління», - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».

Київський районний суд міста Одеси вранці у вівторок продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному.