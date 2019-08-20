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    У Білгород-Дністровському в пожежі загинув чоловік

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    Пожежа сталася в ніч на 20 серпня - У Білгород-Дністровському в пожежі загинув чоловік
    Пожежа сталася в ніч на 20 серпня
    Ілюстративне фото

    Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем квартири під час паління

    У місті Білгород-Дністровський на Одещині в ніч на 20 серпня сталася пожежа, в результаті якої загинув чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

    Зазначається, що повідомлення про загорання у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Сонячна, 11, надійшло Служби порятунку «101» о 02:08.

    По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горять домашні речі  у квартирі на другому поверсі.  

    Вогнеборці локалізували пожежу о 02:34 та ліквідували о 02:46 на площі 7 кв м.

    «Під час гасіння пожежі виявлено загиблого господаря квартири 1956 р.н. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем під час паління», - повідомили в ДСНС.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

    Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».

    Київський районний суд міста Одеси вранці у вівторок продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному.

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