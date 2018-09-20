Пологові будинки, лікарні та поліклініки Одеси готові до зими - запевняють в мерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підготовка до опалювального сезону

Системи опалення лікувальних установ Одеси отримали акти про готовність до опалювального сезону. Про це повідомляє муніципальний департамент інформації.

Всього на балансі міського департаменту охорони здоров'я перебувають 140 систем центрального опалення. Перевірка готовності опалювальних систем проводилася з початку липня.

«Системи опалення медичних установ Одеси пройшли перевірку, оьеспечена працездатність автономних котелень, які обслуговують муніципальні медичні установи, - розповіли в мерії. - Завдяки спільній роботі інженерно-технічного відділу міського департаменту охорони здоров'я та господарських служб установ опалювальний сезон 2017-2018 років в медустановах Одеси пройшов благополучно - без несправностей і перебоїв з теплом».