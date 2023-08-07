Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК

На Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Кіпера, у нього багато питань до службовців, які прийняли рішення мобілізувати чоловіка.

Кіпер відреагував на смерть 29-річного чоловіка через повістку
Кіпер відреагував на смерть 29-річного чоловіка через повістку
фото: скріншот з соцмереж

«Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров'я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення», – написав глава Одеської ОВА.

Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК.

«Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження», – заявив чиновник.

Очільник Одеської ОВА додав, що всі винні мають бути публічно покарані. Він також висловив співчуття рідним і близьким Бориса.

«На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних», – резюмував Кіпер.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

До слова, військком з Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті.

Теги: військомат мобілізація Одеська ОДА повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Смирнов, військком та депутат невеликого містечка Южне на Одещині
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією
5 серпня, 12:04
Потреба у людях для російської сторони залежить від успіхів ЗСУ
Мобілізація у Росії. Тепер все по-серйозному агресор
3 серпня, 10:50
Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
10 липня, 20:32
Після скандалу військкома Євгена Борисова було звільнено з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі
19 липня, 15:11
Володимир Зеленський
Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами
25 липня, 23:11
Феміда погодилася з доводами прокурора, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, сформує негативну думку інших військовослужбовців
«Краще сидіти в тюрмі, аніж воювати». Суд пішов назустріч побажанням ухилянта
26 липня, 15:30
Призовників країни-агресорки продовжують обмежувати у правах
Нові правила призову у Росії. Зрадник Царьов спрогнозував «большую кровь»
31 липня, 10:05
У серпні військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду у 6000 грн щомісяця на додачу до основної зарплати
Мобілізація, пенсія та зміни для ФОП: що зміниться із 1 серпня
1 серпня, 06:00
Юрій Гудименко наголошує, що Україні терміново треба реформувати систему військоматів
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
3 серпня, 08:30

Новини

Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
8062
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4342
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4109
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3595
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3318
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту