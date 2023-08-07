Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК
На Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Кіпера, у нього багато питань до службовців, які прийняли рішення мобілізувати чоловіка.
«Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров'я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення», – написав глава Одеської ОВА.
Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК.
«Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження», – заявив чиновник.
Очільник Одеської ОВА додав, що всі винні мають бути публічно покарані. Він також висловив співчуття рідним і близьким Бориса.
«На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних», – резюмував Кіпер.
Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
До слова, військком з Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті.
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