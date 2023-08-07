Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка

Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК

На Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Кіпера, у нього багато питань до службовців, які прийняли рішення мобілізувати чоловіка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кіпер відреагував на смерть 29-річного чоловіка через повістку фото: скріншот з соцмереж

«Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров'я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення», – написав глава Одеської ОВА.

Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження», – заявив чиновник.

Очільник Одеської ОВА додав, що всі винні мають бути публічно покарані. Він також висловив співчуття рідним і близьким Бориса.

«На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних», – резюмував Кіпер.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, військком з Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті.