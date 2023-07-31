Нові правила призову у Росії. Зрадник Царьов спрогнозував «большую кровь»

Царьов переконаний, що насправді російських військовозобовʼязаних узагалі позбавляють будь-яких прав

У Росії прийняли закон із новими правилами призову, який обмежує права військовозобовʼязаних. Колишній український нардеп, колабораціоніст, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов виступив проти ухвалення закону й спрогнозував країні-агресорці криваві наслідки. Про це зрадник написав у Telegram.

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Згідно з ухваленим законом, адвокати не зможуть захищати інтереси військовозобов'язаного у військкоматі. У документі формулювання «повноважний представник» (юрист, адвокат) замінено на «законний представник» (батьки, опікуни, усиновлювачі, піклувальники). Оскільки призовники повнолітні, то вони самі відповідають за себе, і законних представників у них уже через вік немає.

Таким чином, порушуючи конституцію за ухваленим законом, призовників продовжують обмежувати у захисті своїх прав. Царьов переконаний, що насправді слово «обмежувати» не зовсім підходить – насправді російських військовозобовʼязаних узагалі позбавляють будь-яких прав. «Те кто понимают, как все обстоит на самом деле, осознают, что призывники, уже призванные в армию, писать жалобы на решение призывной комиссии просто физически не могут. Вспомните себя в армии. Много вы писали жалоб в армии на руководство?» – написав колабораціоніст.

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Хоч закон і суперечить конституції, проте ніхто з політиків країни-агресорки не проголосував проти. «Сознательное нарушение Конституции – это преступление, и не важно, кем оно осуществляется: сенатором, депутатом или чиновником и генералом», – зауважив Царьов.

Він наголосив, що ті, хто уособлює собою закон та повинні слідкувати за його дотриманням, не мають права голосувати за нові правила мобілізації. Зрадник згадав і про Батьківщину: «Дело в том, что у меня опыт Украины перед глазами. Каждый раз, когда нарушали Конституцию, это приводило к большой крови».

Нині скарги від військовозобовʼязаних пишуть юристи, поки ті вирушають на службу. Сепаратист вважає, що цим сильно докучають міністерству оборони Росії. Тож прийняттям закону оборонне відомство країни-агресорки фактично виключило можливість оскарження своїх дій на заклик конкретного призовника, себто убезпечило себе від скарг.

«Представитель министерства обороны заговаривал сенаторам зубы, вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос: как так получилось, что закон, представленный на голосование сенату, нарушает Конституцию?» – обурився Царьов.

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До слова, держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації. Росія планує збільшити вік призовників. Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб – держдума шукає нове «гарматне м’ясо», тож готує зміни для призовників.

Також було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання – він зростає на п'ять років. Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Крім того, збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві: служитимуть до 70 років – Путін змінив граничний вік для військових у запасі. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.

Нагадаємо, Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії. Нові формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону. Фінансуватимуться вони коштом федерального бюджету, але регіони зможуть «надавати їм додаткову фінансову підтримку». Регіональні гвардії отримають зброю та патрони й зможуть займатися охороною громадського порядку та кордону, боротися з диверсантами та незаконними збройними формуваннями, а також збивати дрони.

Раніше повідомлялося, що Путін з підлеглими вигадав новий спосіб прихованої мобілізації.