«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії

«Наш військкомат – це філіал пекла з радянської армії»

Найбільший недолік сучасної української армії – це величезна кількість бюрократії, що призводить до втрати ефективності роботи військових. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив сапер Збройних сил України та лідер руху «Демсокира» Юрій Гудименко.

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«УПА, українська паперова армія. Це величезна кількість паперів і журналів тощо. Тобто я ж волонтерку возив з 2014 року, я розумів, із чим я маю справу. І це просто втрата ефективності на рівному місці. Людина, яка заповнює «журнали обліку журналів», не робить у цей час нічого корисного для перемоги. Вона поглинута «журналом обліку журналів», який, до речі – не вигадка, він реально існує», – заявив Гудименко.

Гудименко також розкритикував військкомати. Ці інстанції, на його думку, «демотивують» із самого початку через саму систему, хоч Гудименко стверджує, що там працюють і хороші люди.

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«У Нью-Йорку, у США, прямо посеред Таймс-сквер стоїть конструкція красива, на якій – всі знаки всіх родів військ Збройних сил Сполучених Штатів. Це рекрутинговий центр. Ти туди приходиш і якщо ти є хоч кимось, за тебе починається конкуренція. Якщо ти здоровань, людина з морської піхоти намагатиметься запросити тебе до свого столика, дати брошурку, напоїти кавою, дати сигаретку. А якщо у тебе є ще й вища освіта, підходящий вік і ти без окулярів, то тебе будуть запрошувати ще в авіацію. Відбувається конкуренція між родами військ. І конкуренція завжди краща за монополію. У чому завгодно: в економіці, в армії, всюди конкуренція працює краще», – заявив військовослужбовець.

В Україні військкоматам далеко до цього, стверджує Гудименко.

«У нас же військкомат асоціюється з чимось, куди ти приходиш і зникаєш на рік. Наш військкомат – це філіал пекла з радянської армії. Люди туди добровільно не ходять. Ходять тільки під великим примусом. І працює це все фігово. І знову ж таки, від цього падає ефективність армії. Ну як це може не бісити? Звичайно, що бісить, зі страшною силою», – каже він.

Гудименко зазначив, що про проблемні моменти в українській армії потрібно говорити у форматі пропозиції.

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«Чи можна змінити систему військкоматів за дві доби? Ну, навряд чи. Але відповідаючи на пряме запитання, чи там все окей, я не брехатиму. Авжеж там не все окей. Думаю, що про речі, які не можна змінити зараз, також можна говорити, але у форматі пропозиції, у форматі ідеї. Нам потрібен консенсус насправді, нові рішення, погляди. У мене є кілька думок, як змінити ці військкомати, але я не професійний військовий, не кадровий. Я не прослужив в армії 10 років і я не знаю, чому ця машина сформувалася саме так. Може моя ідея – це повна фігня. Може я просто у хмарах літаю. Але якщо я про неї розкажу і мені доведуть спокійно, аргументовано, що я неправий, я скажу «О, клас. Я неправий. Оце правильно», – каже він.

Військовий наголошує, що розгляд важливих питань не потрібно відкладати на «після перемоги», бо є велика кількість моментів, які можна вирішити вже зараз.

«Мене дуже бісить, що у нас величезна кількість питань відкладається на «після перемоги». Є речі, які зрозуміло чому відкладаються. А от чому суддівська реформа відкладається на «після перемоги», я не розумію. Чому реформа військкоматів відкладається?», – наголосив Гудименко.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами. За його словами, коли одні шукають зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, ракети і дрони, коли одні люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво викликає щонайменше лють.

До слова, нещодавно три депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби.