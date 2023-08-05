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Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Односельчани померлого вважають, що після вручення повістки у чоловіка не витримало серце, адже він мав інвалідність з дитинства
фото з відкритих джерел

Односельчани Бориса Глушака стверджують, що він мав інвалідність з дитинства

У селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стверджує громадський активіст Павло Поламарчук.

«Прийшло багато людей, обурених беззаконням. Хоронять місцевого добряка, якого знало все містечко. І якого, по суті, вбили ТЦК та ВЛК при ТЦКСП», – заявив Павло Поламарчук.

Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік фото 1

Активіст розповідає, що Борис був людиною з інвалідністю дитинства. Він працював на місцевому ринку, заробляв на життя.

«Борису вручили повістку та одразу, по методу Одеської, та й не тільки вже Одеської «оптимізованої ВЛК» за 20 хв «обстежили». Визнавши, звісно, придатним, оскільки у нього не було 5-8 тис доларів. Та одразу, як тут прийнято, відправили на розподіл. За одними даними, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. За іншими – був серцевий напад», – розповів Павло Поламарчук.

Борис, якого збирався відправити на фронт ТЦК на Одещині
Борис, якого збирався відправити на фронт ТЦК на Одещині
скріншот із відео

Місцеві кажуть, що Борис нібито навіть не мав паспорта.

«І очевидно, що за діагнозами з дитинства, він не є придатним до військової служби за станом здоров'я, в тому числі психічного», – наголосив активіст.

Своєю чергою, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк у коментарі «Інтенту» пояснила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

«Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони», – сказала вона.

Нагадаємо, військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті. 

Раніше повідомлялося, що колишній військком Запоріжжя допомагав «кримінальним авторитетам» сховатися від суду.

Також 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Крім того, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Теги: документи напад чоловік

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