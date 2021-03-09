В Одесі поліцейські затримали зловмисника, який побив і пограбував дівчину, з якою щойно познайомився

Біля під’їзду молодик жорстоко побив до непритомності жінку та відібрав сумку зі смартфоном та грошима

Сусіди потерпілої викликали «швидку» та поліцію

В Одесі молодик побив до непритомності і пограбував дівчину, з якою щойно познайомився. Розбійний напад стався біля одного з під’їздів в Одесі 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Чоловік познайомився з жінкою та вирішив провести її додому. Вже біля під’їзду молодик жорстоко побив до непритомності вже знайому жінку та відібрав сумку зі смартфоном та грошима. З місця події злочинець втік. Сусіди потерпілої викликали «швидку» та поліцію.

Через кілька годин поліцейські затримали підозрюваного. У нього правоохоронці вилучили частину викрадених грошей, а ґаджет молодик встиг продати.

Одесита затримали за розбій за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині чоловік забив до смерті співмешканку.