Власник танкера «Делфі» зобов’язали заплатити 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії

Представник власника назвав розрахунок «необґрунтованим»

Власник танкера «Делфі», що затонуло біля Одеси у 2019 році, має заплатити Адміністрації морських портів України 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії судна.

Про це йдеться у рішенні Господарського суду Одеської області.

Так, Адміністрація морських портів порахувала, що станом на 31 липня 2020 року на ліквідацію розливів нафтопродуктів та речовин, що забруднюють море, витратили 2 мільйони 355 тисяч 698 грн. У листопаді сума збитків збільшилась на 388 тисяч грн через те, що пляж «Дельфін» прибирали від брухту.

Власником танкера є Mister Drake PC – компанія зареєстрована у Великій Британії. Представник власника назвав розрахунок «необґрунтованим», оскільки АМПУ не довела, як роботи пов'язані з аварією танкера.

Також власник судна має заплатити 42 тисячі грн судового збору. Крім того, власник судна заявив, що з моменту аварії він «докладав зусилля», щоб підняти судно. Водночас суд відкинув твердження, що капітан Одеського порту не надав достатньо часу для підняття танкера власними силами.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів. Внаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів. Через пів року судновласник запевнив Генпрокуратуру, що підніме судно і прибере з узбережжя за власний кошт. Однак не зумів виконати своїх зобов'язань протягом 9-и місяців.









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