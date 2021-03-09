Власник танкера «Делфі» зобов’язали заплатити 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії
Представник власника назвав розрахунок «необґрунтованим»
Власник танкера «Делфі», що затонуло біля Одеси у 2019 році, має заплатити Адміністрації морських портів України 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії судна.
Про це йдеться у рішенні Господарського суду Одеської області.
Так, Адміністрація морських портів порахувала, що станом на 31 липня 2020 року на ліквідацію розливів нафтопродуктів та речовин, що забруднюють море, витратили 2 мільйони 355 тисяч 698 грн. У листопаді сума збитків збільшилась на 388 тисяч грн через те, що пляж «Дельфін» прибирали від брухту.
Власником танкера є Mister Drake PC – компанія зареєстрована у Великій Британії. Представник власника назвав розрахунок «необґрунтованим», оскільки АМПУ не довела, як роботи пов'язані з аварією танкера.
Також власник судна має заплатити 42 тисячі грн судового збору. Крім того, власник судна заявив, що з моменту аварії він «докладав зусилля», щоб підняти судно. Водночас суд відкинув твердження, що капітан Одеського порту не надав достатньо часу для підняття танкера власними силами.
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