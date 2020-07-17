Верховний суд скасував поновлення на посаді мера Чернівців



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Верховний суд скасував рішення про поновлення мера Чернівців на посаді

Справа з відстороненням Олексія Каспрука триває з 2018 року

Рішення судів двох інстанцій, яким Олексія Каспрука поновили на посаді Чернівецького міського голови, скасував Касаційний адмінсуд, повернувши справу до суду першої інстанції.

Про це розповіли у пресслужбі Касаційного адміністративного суду України.

«У Касаційному суді скасували рішення судів першої та апеляційної інстанції, яким Чернівецького міського голову поновили на посаді. Цю справу відправили на повторний розгляд суду першої інстанції», - сказали у пресслужбі.

Таким чином, до повторного розгляду справи у суді першої інстанції, відсторонення від посади Олексія Каспрука залишається законним.

Нагадаємо, у липні 2018 року міська рада Чернівців проголосувала за відставку міського голови Олексія Каспрука.

У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд скасував це рішення та поновив Каспрука на посаді міського голови.

У листопаді 2019 року Апеляційний суд у Вінниці підтвердив вирок суду першої інстанції та залишив Каспрука на посаді.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Esquire

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