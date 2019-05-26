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    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Біляївському районі

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    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Біляївському районі

    На об’їзній дорозі біля села Усатове зіштовхнулися мікроавтобус «Мерседес» та вантажний автомобіль «Даф»

    За попередніми даними, вантажівка виїхала на зустрічну смугу. В результаті аварії постраждали обидва водії та ще двоє пасажирів мікроавтобусу. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Біляївському районі
    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Біляївському районі

    На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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