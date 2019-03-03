Президент підписав закон про надання Куяльнику статусу курорту державного значення



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Куяльницький ліман став курортом державного значення

Під час робочої поїздки до Одеської області та участі в роботі Ради регіонального розвитку Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення».

«Ми запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення», — підкреслив Петро Порошенко, підписуючи документ.

Таким чином, закон визначає природні території Куяльницького лиману Одеської області є курортом державного значення і встановлює конкретні межі і зони санітарної охорони.

«Дуже дякую, пане Президенте! Будемо залучати інвесторів і показувати перспективу. Куяльник може стати, і я впевнений, стане курортом міжнародного рівня. Але для цього нам варто зосередитися на розвитку усього регіону», —підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

На думку очільника області, закон допоможе збереженню та раціональному використанню природних лікувальних ресурсів та зростанню туристичного потоку до Одещини. Адже тільки за минулий рік область відвідали 6,2 млн туристів.

Зазначимо, надання статусу курорту державного значення забезпечить Куяльницькому лиману особливу охорону унікальних природних лікувальних ресурсів, їхнє раціональне використання.

Нагадаємо, у грудні 2018 року за ініціативи голови Одеської ОДА Максима Степанова депутати Верховної Ради оголосили територію Куяльницького лиману курортом державного значення.