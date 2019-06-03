Прихильники Супрун заблокували ректорат Одеського медуніверситету



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Співробітники Одеського медуніверситету викликали Нацполіцію і СБУ

Сьогодні, 3 червня, в.о. ректора Владлена Дубініна і її прихильники увійшли у будівлю вузу Одеського національного медичного університету.

Як повідомляють очевидці, адвокат екс-мера Одеси Гурвіца Максим Болдін, нардеп від БПП Давид Макарян і активістка Ірина Потоцька в супроводі трьох груп громадян заблокували охорону і увійшли до будівлі університету. Вони заблокували ректорат і знаходиться біля нього приймальню народного депутата.

«Це чергова спроба дестабілізувати роботу нашого університету для подальшого його знищення. Міністерство охорони здоров'я на чолі з Уляною Супрун намагалися зробити це різними способами: позбавляли нас зарплат, блокували фінансові розрахунки, намагалися відключити електропостачання й зірвати тим самим ліцензовані іспити КРОК. Але закон і суд виявився на боці людей, ми вистояли. Бандитське захоплення - єдиний їхній шанс зруйнувати університет», - заявив в.о. проректора ОНМедУ, професор Анатолій Сон.

Конфлікт МОЗ з Одеським вузом триває майже рік. Міністерство двічі намагалося змінити ректора, призначивши спочатку в.о. Костянтина Аймедова, потім - Владлену Дубініну. Суд двічі скасовував кадрові рішення МОЗ, згідно із законом про вищу освіту ректори вищих навчальних закладів в Україні призначаються вченою радою, а не керівним органом. Відмова Уляни Супрун підписати кошторис університету в ОНМедУ назвали шантажем. Тільки через 5 місяців через суд вдалося домогтися виплати зарплат і стипендій.

Проти таких дій МОЗу колектив і студенти медуніверситету неодноразово висловлювалися на акціях протесту біля Кабміну, будівлі МОЗ в Києві і посольства США в Україні.

Колектив Одеського медуніверситету має намір звернутися до президента Володимиру Зеленському із закликом втрутитися в ситуацію.

«80% жителів Одеси проголосували за нового президента. Таку ж оцінку стара влада отримає на парламентських виборах. Медична реформа - лідер антирейтингу реформ, переважна більшість українців оцінюють її ще гірше, ніж судову реформу. Фактично той антирейтинг, який отримав Порошенко, частково йому заробила Супрун. У команді Володимира Зеленського дали зрозуміти, що після парламентських виборів в.о. голови МОЗ чекає відставка. Супрун і сама розуміє, що при новій владі її дні полічені», - заявив Анатолій Сон.