Прокуратура підозрює наявність у мера Одеси громадянств Росії та Греції

Адвокат Труханова спростовує інформацію САП

Прокуратура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрює, що міський голова Одеси Геннадій Труханов може мати громадянства Російської Федерації та Греції, але ця інформація на сьогодні офіційно не підтверджена. Про це сказав прокурор САП Максим Кравченко під час обрання запобіжного заходу Труханову в Солом’янському суді Києва.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Труханов

Адвокат Труханова спростовує інформацію САП

Прокуратура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрює, що міський голова Одеси Геннадій Труханов може мати громадянства Російської Федерації та Греції, але ця інформація на сьогодні офіційно не підтверджена. Про це сказав прокурор САП Максим Кравченко під час обрання запобіжного заходу Труханову в Солом’янському суді Києва.

«У документах, які були надані суду, міститься протокол від 9 лютого 2018 року. Вказаним протоколом зафіксовано факт опису загальнодоступних сайтів, а саме це сайт Федеральної податкової служби Російської Федерації. На вказаному сайті детективом було знайдено документ, який свідчить про те, що у пана Геннадія Леонідовича може бути громадянство Російської Федерації», — зазначив прокурор.

На сайті податкової РФ, за його словами, є фотокопії документів, де йдеться про те, що Труханову видавався паспорт громадянина Росії 8 березня 2002 року і також 14 березня 2011 року.

«У вказаних документах збігаються не лише анкетні дані особи, а й дата і місце народження. Тому ми вважаємо, що це є достатній доказ того, що пан Труханов може володіти й іншим громадянством. Це йому надасть змогу уникнути шляхом переховування від кримінальної відповідальності», — сказав він.

Кравченко додає, що орган досудового розслідування має документи, які «свідчать про те, що у Труханова Геннадія Леонідовича може бути також і громадянство Греції. У документах зазначається, що особа на ім’я Труханов Геннадій, який народився в Україні, перебував у Греції й отримав паспорт, але на інше ім’я».

У свою чергу, адвокат мера Одеси Олександр Лисак спростував слова прокурора про паспорти Росії та Греції у Геннадія Труханова.

«Коли я почув, що протоколом огляду встановлено, що в Геннадія Труханова є декілька паспортів, то в мене виникла думка, що це чисто для дискредитації, такий політичний хід», — сказав адвокат.