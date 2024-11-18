Енергетики повідомили про ситуацію зі світлом в Одесі та області

Без електропостачання залишаються 321 тисяча клієнтів в Одесі та області

За минулу добу вдалося повернути світло для 400 тисяч родин

В Одесі та області без електропостачання внаслідок російської атаки залишається 321 тисяча споживачів. Про це ДТЕК повідомляє у Telegram

«Без електропостачання залишаються 321 тисяча клієнтів в Одесі та області», – йдеться в повідомленні.

Наразі на Одещині тривають аварійні ремонтні роботи. Графіки стабілізаційних відключень наразі не застосовуються, продовжуються екстрені відключення світла.

Енергетики додали, що за минулу добу вдалося повернути світло для 400 тисяч родин.

У ДТЕК також повідомили, що найскладніша ситуація в південній частині Одеси, де значно пошкоджене магістральне енергетичне обладнання. Наразі немає змоги заживити обʼєкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таірова та прилеглих територій.

Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі стався блекаут. У деяких районах міста також немає води. Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, В Одесі 18 листопада трамваї та тролейбуси не вийдуть на маршрути. Їх частково замінять автобусами, які місто отримало як гуманітарну допомогу.