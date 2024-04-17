Там, де Пушкін – там російська армія

Російська культура становить небезпеку для всіх

У Кишиневі в центральному парку біля парламенту є алея класиків. Національних класиків. Кантемір, Емінеску, Александрі, Хаждеу, Караджіалє... Їхні бюсти розміщені вздовж алеї, поряд лавочки. Можна попити кави. Згадати «Лучаферул» (Ранкова зірка) Емінеску, яка є вінцем румунської класики. Але «вінець» тут зовсім інший. Посередині алеї, возвеличується бюст Пушкіна. Не у ряді зі всіма, а на чолі цієї просторової моделі.

Пару років назад на цій алеї зустрічалася із співробітником бюро з реінтеграції на офрек. Він призначив зустріч біля бюста Пушкіна. Я його тоді запитала, чому молдовський держслужбовець призначає зустріч біля Пушкіна, а не біля Емінеску. На що він відповів так:

– Ваши провокационные вопросы говорят, скорее о том, кто вы. Вы что не понимаете, что русская армия тут двести лет?

Зрозуміло одне: там, де Пушкін, там русская армія.

Алея страшна і гуляти по ній страшно.