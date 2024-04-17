Головна Думки вголос Маріанна Присяжнюк
search button user button menu button
Маріанна Присяжнюк Кореспондентка «Главкома» за кордоном

Там, де Пушкін – там російська армія

glavcom.ua
Пам'ятник Пушкіну у Кишиневі
фото з відкритих джерел

Російська культура становить небезпеку для всіх

У Кишиневі в центральному парку біля парламенту є алея класиків. Національних класиків. Кантемір, Емінеску, Александрі, Хаждеу, Караджіалє... Їхні бюсти розміщені вздовж алеї, поряд лавочки. Можна попити кави. Згадати «Лучаферул» (Ранкова зірка) Емінеску, яка є вінцем румунської класики. Але «вінець» тут зовсім інший. Посередині алеї, возвеличується бюст Пушкіна. Не у ряді зі всіма, а на чолі цієї просторової моделі.

Пару років назад на цій алеї зустрічалася із співробітником бюро з реінтеграції на офрек. Він призначив зустріч біля бюста Пушкіна. Я його тоді запитала, чому молдовський держслужбовець призначає зустріч біля Пушкіна, а не біля Емінеску. На що він відповів так:

– Ваши провокационные вопросы говорят, скорее о том, кто вы. Вы что не понимаете, что русская армия тут двести лет?

Зрозуміло одне: там, де Пушкін, там русская армія.

Алея страшна і гуляти по ній страшно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Молдова окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
19 березня, 10:02
Російські рятувальники розбирають завали у «Крокус Сіті Холі»
Чого чекати від Путіна після теракту в «Крокусі»? Розвідка озвучила чотири сценарії
23 березня, 15:37
Southwind Airlines не зможе літали в небі ЄС
Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією
2 квiтня, 12:38
Ірина Шейк прорекламувала російський бренд, який шиє одяг в окупованому Луганську
Ірина Шейк прорекламувала російський бренд, який шиє одяг в окупованому Луганську
11 квiтня, 13:59
Аналітик: ворог завдає удари будь-якими типами ракет, особливо по прикордонних районах, бо вважає, що у нас дефіцит систем ППО і ракет до них
Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують
6 квiтня, 17:04
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину
8 квiтня, 02:04
Канцлер Німеччини повідомив, коли Росія закінчить війну
Канцлер Німеччини повідомив, коли Росія закінчить війну
7 квiтня, 06:31
У Кургані вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду
У Росії стратегічний виробник зброї піде під воду? Оприлюднено карту
11 квiтня, 14:57
Туск: Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб Єврокомісія затримала цей флот
Туск: «Тіньовий флот» Путіна у Балтійському морі треба нейтралізувати
Вчора, 10:20

Маріанна Присяжнюк

Там, де Пушкін – там російська армія
Там, де Пушкін – там російська армія
Візит Зеленського в Румунію через призму інформаційних загроз
Візит Зеленського в Румунію через призму інформаційних загроз
Шабаш «за мир для України» у Відні. Що з ним не так
Шабаш «за мир для України» у Відні. Що з ним не так
Молдова приєднається до антиросійських санкцій
Молдова приєднається до антиросійських санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
21K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
18K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
5583
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
5144
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
4898
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua