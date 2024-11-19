На Київщині лікарі вигадали корупційну схему з оформлення фіктивної інвалідності

Cлідчі Фастівської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру

На Київщини правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, організовану двома медиками. За грошову винагороду вони пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність, що дозволяло ухилитися від мобілізації. Про це повідомляє Головне управління національної поліції Київської області.

Як встановили слідчі, завідувачка центру неврології та нейрохірургії та лікар-травматолог однієї з лікарень Київщини запропонували громадянину за $12 тис. внести недостовірні відомості до медичної документації, що дозволило б йому отримати групу інвалідності.

Спільними зусиллями поліції Фастівського району, управління стратегічних розслідувань в Київській області та співробітників СБУ зловмисників було затримано. Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони та документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (пропозиція здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненої групою осіб за попередньою змовою), слідчі Фастівської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у трьох областях України схеми ухилення від військової служби, які організували представники МСЕК і ВЛК. Трьом особам повідомлено про підозру.