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У Києві до Дня гідності та свободи відбудеться низка заходів: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві до Дня гідності та свободи відбудеться низка заходів: список
21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту
фото: з відкритих джерел

Департамент культури КМДА підготував низку культурних заходів, аби вшанувати героїв і нагадати про ключові моменти новітньої історії

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. У Києві відбудеться низка культурних та просвітницьких заходів, присвячених  річниці Помаранчевої революції та Революції Гідності. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у Facebook.

Департамент культури КМДА підготував низку цікавих заходів, аби вшанувати героїв і нагадати про ключові моменти нашої новітньої історії. Цими днями відбудеться:

  • Виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна» в Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7). 21 листопада вхід на виставку безоплатний.
  • Перегляд кінострічок «Буча» та «Потяг до життя» в кінотеатрах «Ліра», «Лейпциг», «Флоренція», «Ім. Тараса Шевченка», «Старт».
  • Виставка видань про Помаранчеву революцію року та Революцію Гідності в Музеї книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9). Виставка триватиме до 20 грудня.
  • Концертна програма в Музеї видатних діячів української культури спільно з Національною філармонією. Захід відбудеться 21 листопада о 17:00.
  • Книжкова виставка «Україна – територія гідності. Вільні творять свободу» в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки (вул. Олександра Кониського, 83-85). Захід триватиме з 21 до 30 листопада.
  • Фотовиставка «Майдан – фортеця духу» в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 27-А). Захід триватиме з 27 листопада до 22 грудня.
  • Фотовиставка до 20-ї річниці Помаранчевої Революції «Разом – непереможні» на Майдані Незалежності. Організатор – Національний музей Революції Гідності. Відкриття виставки – 21 листопада о 13:00 біля монумента Незалежності.
  • Екскурсія «Місцями Революції Гідності. Ініціативи Майдану» від Національного музею Революції Гідності. Збір всіх охочих – 23 листопада об 11:00 біля погруддя Тараса Шевченка перед КМДА (вул. Хрещатик, 36).
  • Публічне інтерв’ю з Віктором Ющенком – «Розмова поколінь». Захід відбудеться 23 листопада о 12:00 в Національному центрі «Український дім» (вул. Хрещатик, 2).

Організатори заходів закликають усіх учасників бути уважними та дотримуватися правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту та перебувати там до відбою.

Нагадаємо, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи. 21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

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Теги: книги акція музеї протест монумент музей Україна виставка Помаранчева революція

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