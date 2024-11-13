У двох областях України вводять графіки обмежень потужності

До України повертаються відключення світла – поки що лише для підприємств

Графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей. Про це повідомляють пресслужби обленерго.





Як повідомляє Прикарпаттяобленерго, з 13 листопада на Прикарпатті енергетики вводять графіки обмежень потужності для підприємств.

«Графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання», – пояснили у місцевому обленерго.

Зазначається, що такі графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської області завтра, 13 листопада, в обсязі 5 черг.

«Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада.

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури, а також через зниження температури. Інформувати підприємства про необхідність заощадження будуть в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств», –попередили в обленерго.

Згодом стало відомо, що аналогічні графіки обмежень потужності запроваджують і на Волині. «Волиньобленерго» наголошує, що обмеження стосуються лише юридичних споживачів.

Нагадаємо, що 11 листопада за вказівкою «Укренерго», у Сумській, Житомирській, Черкаській та Харківській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії.