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У двох областях України вводять графіки обмежень потужності

Ірина Бура
glavcom.ua
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У двох областях України вводять графіки обмежень потужності
фото з відкритих джерел

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Графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей. Про це повідомляють пресслужби обленерго.

Як повідомляє Прикарпаттяобленерго, з 13 листопада на Прикарпатті енергетики вводять графіки обмежень потужності для підприємств.

«Графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання»,  – пояснили у місцевому обленерго.

Зазначається, що такі графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської області завтра, 13 листопада, в обсязі 5 черг.

«Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада.

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури, а також через зниження температури. Інформувати підприємства про необхідність заощадження будуть в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств», –попередили в обленерго.

Згодом стало відомо, що аналогічні графіки обмежень потужності запроваджують і на Волині. «Волиньобленерго» наголошує, що обмеження стосуються лише юридичних споживачів.

Нагадаємо, що 11 листопада за вказівкою «Укренерго», у Сумській, Житомирській, Черкаській та Харківській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії.

Теги: документи Укренерго відключення обмеження відключення світла

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