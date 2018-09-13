Райцентр Ананьєв святкує 265-річчя свого заснування



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Святкування 265-річчя від дня заснування міста Ананьєва розтягнеться на 5 днів

Так вже в середу, 12 вересня, в день пам'яті святого благовірного князя Олександра Невського, своє престольне свято відзначив кафедральний собор м. Ананьева Балтської єпархії. Божественну Літургію в храмі очолив митрополит Балтський і Ананьївський Алексій, після її закінчення був звершений хресний хід навколо храму і проголошені статутні многоліття.

В рамках святкування Дня міста в Ананьївському історико-художньому музеї відкрилася виставка місцевих художників «Сднем народження, рідне місто». Виставка відкрита за сприяння Благодійного фонду «Раритет», який працює при музеї, і спрямована на виявлення і популяризацію талановитих самобутніх художників.

«Автори робот - уродженці Ананьївщини, представники нової генерації митців, які шукають свій шлях у мистецтві. Серед них - професійні художники, аматори й ті, хто тільки вчиться майстерності живопису. Ананьїв здавна славиться іменами земляків, які своєю творчістю прославляли наше місто. Це академік живопису Євген Столиця, (його ім'я носить музей) видатна художниця і педагог Діна Фруміна, заслужений народний художник України Ростислав Палецкий, заслужені художники України Василь Панікара і Сергій Нагуляк, заслужений діяч культури України Георгій Белали, художник Павло Ляховський. За манерою, жанрами і технікою виконання роботи зовсім різні. Це портрет, пейзаж, графіка. Ми постаралися представити різні роботи - анімалізм, декоративне мистецтво, роботи в жанрі сучасного живопису «, - розповів директор музею і ініціатор виставки Олександр Шхалахов.

Відзначимо, що історії самого міста в музеї присвячено цілий окремий зал, який носить назву «дворянський» і відображає його життя в 18-19 століттях. Сучасні артефакти розміщуються ще в двох залах. Виставка працюватиме протягом місяця.

А в четвер, 13 вересня, до дня міста проходить Перший міський фестиваль «Білий лелека», мета якого - виявити і заохотити талановитих дітей міста.

Крім того, відбудеться міжобласний турнір з мні-футболу на Кубок мера і велопробіг учнів міських шкіл.

Безпосередньо в день міста, в суботу, 15 вересня, пройде святкова хода колони за участю дитячих та дорослих колективів міста з флешмобамі і виступами на майданчику міської ради.

Знаковою подією, яке приурочене до ювілею Ананьєва, має стати відкриття меморіалу воїнам Армії Української Народної Республіки. Пам'ятник зведено силами Благодійного фонду «Героїка» і є першим і найбільшим меморіальним комплексом на тему Української Народної Республіки в Одеській області.

Очікується і проведення вже традиційної виставки декоративних птахів, яка відбудеться в неділю.

Джерело: Трасса Е-95