Військового США затримано за підозрою у шпигунстві на користь Росії: заява очільника ФБР

Британська поліція розслідує можливе передавання захищеної інформації та допомогу іноземній розвідці

У Великій Британії затримано 41-річного військовослужбовця армії США, якого підозрюють у шпигунстві, пов’язаному з Росією. Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель назвав цей випадок серйозною загрозою для безпеки Сполучених Штатів та їхніх союзників. Про це повідомила британська поліція, передає «Главком».

Чоловіка затримали у вівторок, 10 листопада, поблизу міста Глостер. Його підозрюють у порушенні двох положень британського Закону про національну безпеку 2023 року: отриманні або розголошенні захищеної інформації, а також допомозі іноземній розвідувальній службі. У поліції уточнили, що країною, якої стосуються підозри, є Росія.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир. Затриманий перебуває під вартою в поліцейському відділку Лондона. Його імені британська влада поки не розголошує.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що йдеться про важливе затримання, а підозри у шпигунстві викликають «надзвичайне занепокоєння» у США та їхніх союзників.

«Поки триває розслідування, я хочу чітко заявити: ФБР не терпітиме тих, хто порушує присягу Сполученим Штатам і чиї дії загрожують нашій національній безпеці та безпеці наших партнерів», – наголосив Патель.

Він також повідомив, що за останні 21 місяць ФБР здійснило 167 арештів у справах, пов’язаних із контррозвідкою та шпигунством. За його словами, це на 53% більше, ніж за попередній період.

У розслідуванні беруть участь британські контртерористичні підрозділи, ФБР та американські військові структури. Заступниця помічника комісара поліції Лондона Вікі Еванс наголосила, що розслідування триває, а висунуті підозри є серйозними.

Командувач Командування контррозвідки армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав справу нагадуванням про ризики, пов’язані з внутрішніми загрозами, зокрема з боку військових, які мають доступ до чутливої інформації.

Зауважимо, британська поліція окремо наголосила, що це розслідування не пов’язане з іншими поточними справами, які ведуть контртерористичні підрозділи країни.

Варто нагадати, що в Польщі затримано двох громадян України віком 24 та 25 років, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення російських спецслужб. Чоловіки збирали інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури, а також фігурують у справах про підпали автомобілів.