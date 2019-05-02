Річниця одеської трагедії: на Куликовому полі почалися сутички



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2 травня в Одесі відзначають п’яті роковини трагедії на Куликовому полі

Люди з червоними кульками провокують тих, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих, - пишуть ЗМІ

В Одесі на Куликовому полі почалися сутички під час акції вшанування пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року, повідомляють ЗМІ.

Як повідомляється, всередину оточення пройшло близько 40 молодих людей з червоними кульками. При тому, що зазвичай у день пам'яті жертв трагедії в повітря запускають чорні кулі.

«Цих хлопців відразу ж обступили люди, які прийшли вшанувати пам'ять. Почалася штовханина і словесна перепалка. Молоді люди постійно вигукують «Слава Україні!». Обидві сторони конфлікту ображають один одного, обстановка напружена», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, в Будинку профспілок перебувають близько 40 проукраїнських активістів і близько 300 прихильників Куликова поля, в основному, люди похилого віку. Поліція не розділяє конфліктуючих.

«Очевидці кажуть, що під час сутички одна з жінок вдарила ножем дівчину (чи то журналістку, чи то проукраїнську активістку). Дівчина не отримала ніяких поранень, постраждав лише її одяг. Поліція ніяких затримань не проводила», - зазначає видання.

Як повідомляє місцеве видання «УСІ», особи, що прийшли з червоними кульками, почали дражнити присутніх, називати друге травня - святом і т.д.

«Чоловіків відвела в сторону поліція, а учасники жалобних заходів почали кричати проросійські гасла. З ними також веде бесіду поліція діалогу», - повідомляє видання.

Також повідомляється, що пенсіонерка, яка прийшла покласти квіти, дістала ніж і напала на журналістку. Вона вибила у дівчини з рук телефон, після чого стареньку забрали поліцейські.

Як повідомлялося, сьогодні - рівно п'ять років з моменту трагедії в Одесі, коли загинули 48 осіб.

У МВС повідомили, що за п'ять років у цій справі винесено один вирок, до суду направлено три обвинувальні акти. В ООН розслідування називають виборчим та упередженим.

Також сьогодні на Куликовому полі поліцейські зупинили неповнолітню із забороненою символікою на одязі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що моніторингова місія ООН розкритикувала хід розслідування трагедії 2 травня в Одесі.