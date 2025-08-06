Росіяни атакували газову станцію на Одещині

Рятувальники ліквідували пожежу

У ніч проти 6 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено газову інфраструктуру в Новосільському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОДА та президента України Володимира Зеленського.

«Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають», – йдеться у повідомленні ОДА.

Президент додав: «Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці».

Зеленський наголосив, що РФ захоче закінчити війну лише, коли відчує тиск: «І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та «сімки», щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення».

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня на Одещині пролунала серія потужних вибухів. Регіон опинився під масштабною атакою ворожих безпілотників.