Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували газову станцію на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Унаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тис. абонентів
фото: соцмережі

Рятувальники ліквідували пожежу

У ніч проти 6 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено газову інфраструктуру в Новосільському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОДА та президента України Володимира Зеленського.

«Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають», – йдеться у повідомленні ОДА.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент додав: «Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці». 

Зеленський наголосив, що РФ захоче закінчити війну лише, коли відчує тиск: «І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та «сімки», щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення».

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня на Одещині пролунала серія потужних вибухів. Регіон опинився під масштабною атакою ворожих безпілотників. 

Читайте також:

Теги: війна Одещина газ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ по житлових будинках у Харкові
Зеленський звернувся до партнерів після нічної атаки РФ на Україну
7 липня, 11:44
Білгород атакували БпЛА, після вибухів піднявся дим
У Білгороді пролунали сильні вибухи
17 липня, 01:14
РФ 16 липня вдарила по Добропіллю
У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених
17 липня, 15:12
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції
НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну
23 липня, 13:53
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
29 липня, 22:36
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
28 липня, 16:59
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного тренера
3 серпня, 10:15
Андрій Єрмак вважає, що треба посилити тиск на РФ, зокрема, на Росатом
Як зупинити воєнну машину Путіна. Єрмак назвав п'ять кроків
4 серпня, 16:41

Новини

Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів
На Одещині чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів
В Одесі працівник ТЦК продавав відстрочки
В Одесі працівник ТЦК продавав відстрочки
На Одещині прогримів вибух
На Одещині прогримів вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8009
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4760
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4159
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua