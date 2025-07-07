Зеленський звернувся до партнерів після нічної атаки РФ на Україну

Зеленський: Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися

За минулий тиждень РФ запустила по Україні 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що росіяни вдарили по Україні 101 дроном, з них абсолютна більшість – російсько-іранські «шахеди»: «Багато регіонів постраждало, і в багатьох зранку знову звучить повітряна тривога через ударні дрони. Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів».



«Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає», – підкреслив голова держави.

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі.

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.