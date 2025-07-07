Зеленський звернувся до партнерів після нічної атаки РФ на Україну
Зеленський: Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися
За минулий тиждень РФ запустила по Україні 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.
«Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив президент.
До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі.
Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.
Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.