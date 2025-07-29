«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання

Чикунова залишилася незадоволена своїм результатом

Росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом. Про це повідомляє «Главком».

У фінальному запливі 20-річна росіянка показала п'ятий результат – 1 хвилина 06,04 секунди. Золото здобула німкеня Ганна Елендт (1:05,19).

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

Нагадаємо, Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

В першому пості від 9 травня 2022 року, який лайкнула Чикунова, Рилов пише, що «підтримує свого президента, який не допускає згущення хмар біля наших кордонів». Також в цьому пості Рилов сумує, бо «гинуть наші хлопці»

В пості за 9 травня 2023 року, який теж лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він пише про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни». Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Пост за 24 червня 2023 року, який також лайкнула Чикунова. В ньому Рилов пише, що він завжди «підтримує мого президента Путіна», а весь народ «має бути на одному боці з президентом».