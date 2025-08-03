Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня

Сили оборони ліквідували окупанта Горностаєва 16 липня 2025 року

Захисники України знищили російського окупанта Дмитра Горностаєва. Про це повідомляє «Главком».

Дмитро Горностаєв народився 1 січня 1986 року народження. Він працював дитячим тренером Нижньоудинського відділення спортивної школи з футболу «Байкал».

Російські пропагандисти зазначають, що юні вихованці окупанта разом зі своїми батьками допомагали йому та його підрозділу, коли він брав участь у війні проти України.

Гвардії сержант Дмитро Горностаєв служив на посаді снайпера, старшого стрільця стрілецького взводу.

Сили оборони ліквідували окупанта 16 липня 2025 року. Російські пропагандисти зазначають, що він був знищений на Курському напрямку.

Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.