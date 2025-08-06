На Одещині прогриміли вибухи

Олег Кіпер підтвердив атаку, написавши: «Ізмаїльський район, будьте в укриттях»

У ніч на 6 серпня на Одещині пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За попередніми даними, регіон опинився під масштабною атакою ворожих безпілотників. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що нові групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.

Пізніше у повідомленні було зазначено, що ударні БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Татарбунари та Ізмаїл. Згодом у місцевих каналах поширили інформацію, що Ізмаїльський район атакують дрони, вибухи не вщухали.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку, написавши: «Ізмаїльський район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!».

Наразі повідомляється про численні пожежі. Влада поки не коментувала ситуацію. За попередньою інформацією, пошкоджено газогін/нафтогін. Пожежу видно навіть з румунської сторони кордону.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня на Одещині пролунав потужний вибух.

О 02:27 Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. Згодом стало відомо, що швидкісна ціль рухається на Одещині.

Після цього моніторингові канали повідомили, що вибух пролунав в межах Білгород-Дністровського району Одещини. За повідомленням Telegram-каналу monitor, ворог застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М».

Наразі влада не коментувала вибух, що пролунав та не повідомляла про наслідки.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Як повідомлялось, Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження