Роздільнянські правоохоронці знищили плантацію конопель



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Нарковмісні рослини на власному городі вирощував місцевий житель, якого поліцейські вже притягували до відповідальності за культивування такого врожаю та його зберігання

У ході проведення операції «МАК-2019» та санкціонованого обшуку території домоволодіння 50-річного чоловіка, правоохоронці вилучили з земельної ділянки близько сотні кущів рослини конопель.

Крім цього, при огляді будинку, в одній із кімнат була виявлена вже готова до вживання марихуана. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку або конопель) Кримінального кодексу України, - зазначає начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко. – Після отримання результатів досліджень, відносно фігуранта буде прийняте рішення відповідно до чинного законодавства».