Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
Розлив олії в Чорному морі вбив понад тисячу водоплавних птахів
фото: Ivan Rusev/Facebook

Плями забруднення зафіксували за 150 км від місця удару по порту Південний

Масштабний розлив рослинної олії після удару РФ по портовій інфраструктурі в районі порту Південний спричинив загибель понад тисячі водоплавних птахів та забруднення узбережжя на десятки кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис доктора біологічних наук та керівника наукового відділу національного природного парку «Тузлівські лимани» Івана Русєва у Facebook.

Внаслідок удару РФ по портовій інфраструктурі в районі порту Південний, поблизу виходу Великого Аджалицького лиману в Чорне море, стався масштабний розлив рослинної олії. Через низьку температуру частина речовини швидко осіла на дно, забруднивши значні площі бентосу.

«У звязку з холодною погодою її частина швидко осіла на дно моря, забруднивши великі площі бентосу. Але під час штормів ці донні відкладення знову піднімаються у придонний шар води. І вже в такому стані вони формували полімеризовані тяжі та згустки, які можуть механічно забивати зябра придонних риб і порушувати дихання різних гідробіонтів», – написав Русєв.

Розлив завдав серйозного удару як по організмах-фільтраторах морської води, так і по водоплавних птахах. За наявними оцінками, в Одеській затоці загинуло понад 1000 птахів різних видів, переважно пірникоз. Близько 400 із них намагалися врятувати через Одеський зоопарк і приватними зусиллями, однак виживаність становить лише 15-20% навіть за умови утримання до весни в теплих приміщеннях.

Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів фото 1
фото: Ivan Rusev/Facebook

Рослинна олія склеює пір’я та руйнує його природний захисний шар, через що птахи не можуть злетіти з води. Вони швидко промокають і переохолоджуються. Під час спроб очистити пір’я птахи ковтають олію, що призводить до її накопичення, інтоксикації, ураження печінки та пригнічення імунної системи. На тлі стресу та ослаблення активізуються інфекції й гельмінти, що прискорює загибель. 

«Цей олійний розлив завдав серйозного удару як по організмах-фільтраторах морської води, так і по водоплавним птахам», – резюмував Русєв. 

Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів фото 2
фото: Ivan Rusev/Facebook

Забруднення та загиблі птахи також виявлені на 28-му кілометрі піщаного пересипу в Національному природному парку «Тузлівські лимани». Під час обстеження 27 січня 2026 року на 15 км пересипу зафіксували кілька плям олії загальною площею до 5000 кв. м.

Відстань між місцем аварії та новими викидами становить близько 150 км, що свідчить про значно ширший масштаб і характер забруднення. На узбережжі виявили птахів п’яти видів, зокрема великих і чорношийних пірникоз, а також червонозобу гагару.

Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів фото 3
фото: Ivan Rusev/Facebook

Повторне обстеження після нових штормів показало, що піском повністю накрило плями з олією, а хвилі забрали рештки загиблих птахів. Частину з них, імовірно, знищили місцеві хижаки: шакали, барсуки, лиси та єнотоподібні собаки. «Повторне обстеження ділянок з рослинною олію наступних два дня після чергових штормів показало, що потужні шторми повністю накрили піском пятна з олією і хвилі забрали всі рештки птахів, яких нам вдалося зафіксувати на фото 27 січня. Деяки звісно дісталися і місцевим хижакам –шаклам, барсукам, лисам, енотоподібним собакам, які вночі проходять великі маршрути узбережжя», – написав Русєв.

Крім того, протягом триденних маршрутів уздовж узбережжя в межах нацпарку не виявлено жодного чорноморського морського коника. Це може свідчити про специфічні причини їх загибелі, пов’язані із забрудненням та рельєфом дна.

Розлив стався після удару РФ по портовій інфраструктурі в районі порту Південний 20 грудня 2025 року. Через морози частина олії осіла на дно, однак під час штормів вона знову піднімається у воду та продовжує поширюватися вздовж узбережжя.

Теги: війна Чорне море Україна

Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
