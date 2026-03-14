На Одещині пенсіонер вистрілив у собаку з цуценятами

Іванна Гончар
У Подільському районі Одеської області 72-річний чоловік вистрелив у собаку та її цуценят. Правоохоронці встановлюють усі обставини жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомила поліція Одещини, пише «Главком».

Інцидент стався 13 березня в одному із сіл Окнянської громади. За попередніми даними поліції, місцевий житель зі своєї мисливської рушниці вистрелив у сусідську собаку та її цуценят, які перебували в сіннику біля домоволодіння.

На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського районного управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Як повідомлялось, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

