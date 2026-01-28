Одещина: росіяни атакували порт «Південний»

Через ворожий удар пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури

Унаслідок російської атаки ніхто не постраждав

У ніч на 28 січня російська армія атакувала порт «Південний» в Одеській області. Унаслідок удару пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Адміністрацію морських портів України.

Через ворожу атаку виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства. Постраждалих немає, порт працює у штатному режимі.

Унаслідок ударів спалахнули пожежі фото: Адміністрація морських портів України

Раніше стало відомо, що російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Окупанти влучили в молочний цех та господарський двір монастиря.

Нагадаємо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.