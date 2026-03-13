Головна Одеса Новини
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
фото: ЦПД

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Telegram-каналах поширюється інформація про нібито загрозу нестачі або повної втрати питної води в Одесі через забруднення річки Дністер після російської атаки. Утім ці повідомлення є маніпуляцією. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише «Главком».

У центрі зазначили, що 10 березня у Дністрі справді зафіксували плями технічних масел у районі села Лядова на Вінниччині. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема до району села Наславча у Молдові. Водночас інформація про те, що Одеса може залишитися без питної води або зіткнутися з її дефіцитом, не відповідає офіційним даним.

У ЦПД зазначили, що ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Зокрема, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства координує дії ДСНС, обласних військових адміністрацій, Держводагентства, Державної екологічної інспекції та інших відповідальних інституцій.

Крім того, у Вінницькій та Одеській областях уже відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Фахівці також відібрали проби води у районах потенційного поширення забруднення, зокрема біля водозабору Одеси, у селі Маяки та у Дністровському лимані.

Після узгодження з молдовською стороною рятувальники планують встановити бонові загородження та застосувати сорбенти для локалізації маслянистих плям.

Зауважимо, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

За даними української сторони, масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки та вже були зафіксовані на території Республіки Молдова, зокрема в районі села Наславча.

Теги: вода Одеса фейк Центр протидії дезінформації

