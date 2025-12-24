Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)
Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи
фото: Олег Кіпер/Telegram

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень

Унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби», – наголосив Кіпер.

Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото) фото 1

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та ДУ Одеський ОЦКПХ МОЗ України здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи.

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото) фото 2

«Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію – органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас АМПУ спільно з усіма залученими службами вживає всіх можливих заходів для локалізації забруднення та недопущення його подальшого поширення з урахуванням поточних безпекових і погодних умов. Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду», – пояснив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Теги: Чорне море війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У самому Покровську вперті бої тривають у північній частині міста та в напрямку «промзона» – Гришине
Бої за Покровськ та Мирноград загострюються. Огляд фронту
30 листопада, 15:45
Грем: Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії
Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі
26 листопада, 02:22
Ольга Решетилова свого часу регулярно їздила на фронт
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
18 грудня, 12:13
Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)
27 листопада, 07:25
Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів
НАТО розглядає превентивні удари по Росії
1 грудня, 06:38
Ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
4 грудня, 16:17
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 17:53
РФ вдарила по Полтавщині
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
7 грудня, 10:51
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
Вчора, 14:11

Фото

Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)
Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)
На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото)
На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото)
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки
Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)
Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua