Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)

Унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби», – наголосив Кіпер.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та ДУ Одеський ОЦКПХ МОЗ України здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи.

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

«Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію – органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас АМПУ спільно з усіма залученими службами вживає всіх можливих заходів для локалізації забруднення та недопущення його подальшого поширення з урахуванням поточних безпекових і погодних умов. Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду», – пояснив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.