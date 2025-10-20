Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море

Будівництво першої ділянки розпочнеться у 2027 році

Vodafone Group разом з українським підрозділом компанії Vodafone Україна планує прокласти підводну кабельну систему Kardesa через Чорне море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Лінія з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію, а в майбутньому стане частиною магістралі, що простягнеться до суходолу країн Азії. Мережа має забезпечити незалежне з’єднання між країнами Чорноморського регіону та зменшити залежність від маршрутів, що проходять територією Росії.

До реалізації проєкту залучено Міністерство цифрової трансформації України. Kardesa забезпечить пропускну здатність до 500 Тбіт/с, що дозволить обробляти обсяги трафіку від 5G, систем штучного інтелекту та потокових сервісів. Вартість проєкту коштуватиме понад 100 млн євро.

Будівництво першої ділянки стартує у 2027 році в Болгарії. Українську частину планують реалізовувати лише в міжнародно визнаних безпечних зонах.

Нагадаємо, мобільний інтернет нового покоління 5G восени 2025 року почне тестуватися у трьох українських містах – Львові, Харкові та Бородянці. Масштабне покриття значної частини території країни очікують не раніше 2030 року.

Повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану. Наразі тестування дозволить оцінити роботу мережі та підготувати основу для подальшого масштабування.

До слова, росіяни все частіше відчувають на собі наслідки дій влади, яка, намагаючись захиститися від атак українських безпілотників, масово відключає інтернет.