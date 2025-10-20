Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море
Лінія з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію
фото: Мінцифри

Будівництво першої ділянки розпочнеться у 2027 році

Vodafone Group разом з українським підрозділом компанії Vodafone Україна планує прокласти підводну кабельну систему Kardesa через Чорне море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Лінія з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію, а в майбутньому стане частиною магістралі, що простягнеться до суходолу країн Азії. Мережа має забезпечити незалежне з’єднання між країнами Чорноморського регіону та зменшити залежність від маршрутів, що проходять територією Росії.

До реалізації проєкту залучено Міністерство цифрової трансформації України. Kardesa забезпечить пропускну здатність до 500 Тбіт/с, що дозволить обробляти обсяги трафіку від 5G, систем штучного інтелекту та потокових сервісів. Вартість проєкту коштуватиме понад 100 млн євро.

Будівництво першої ділянки стартує у 2027 році в Болгарії. Українську частину планують реалізовувати лише в міжнародно визнаних безпечних зонах.

Нагадаємо, мобільний інтернет нового покоління 5G восени 2025 року почне тестуватися у трьох українських містах – Львові, Харкові та Бородянці. Масштабне покриття значної частини території країни очікують не раніше 2030 року.

Повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану. Наразі тестування дозволить оцінити роботу мережі та підготувати основу для подальшого масштабування.

До слова, росіяни все частіше відчувають на собі наслідки дій влади, яка, намагаючись захиститися від атак українських безпілотників, масово відключає інтернет.

Читайте також:

Теги: Vodafone мобільні оператори Чорне море інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшення потоку покупців на ринку – результат поступового, але невпинного занепаду
Один із найбільших ринків України втрачає популярність: куди подалися покупці
Вчора, 20:15
Максим Неліпа доєднався до захисту країни на початку повномасштабної війни
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
17 жовтня, 10:37
Давній корейський продукт харчування став мегапопулярним інгредієнтом для кави по всьому світу
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
15 жовтня, 10:26
Уламки суден досі РФ не підняла з морського дна, тому витоки мазуту тривають
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
14 жовтня, 09:17
Microsoft нагадує, що навіть корисні функції можуть знижувати швидкість
Microsoft назвала дві функції Windows, які гальмують старі комп’ютери
10 жовтня, 19:01
Мобільні оператори отримали право блокувати спам-дзвінки
В Україні почали діяти правила проти спам-дзвінків
3 жовтня, 16:17
В Україні восени розширять пілотне тестування 5G
В Україні починають тестування 5G: що і де працюватиме спершу
3 жовтня, 14:30
Препарати з Азії продавали через інтернет як «чудо-засіб» для схуднення
«Препарати для схуднення» з Азії: поліція Києва ліквідувала канал збуту психотропів на 52 млн грн
3 жовтня, 11:33
Франція використовує модернізовані ATL2 попри їхній вік
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
30 вересня, 12:08

Телеком

Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море
Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море
У «Резерв+» з’явилась нова функція для батьків дітей з інвалідністю
У «Резерв+» з’явилась нова функція для батьків дітей з інвалідністю
У «Резерв+» оновлено функцію зі сплати штрафів: що змінилося
У «Резерв+» оновлено функцію зі сплати штрафів: що змінилося
Священник розробив застосунок, який допомагає сповідатися
Священник розробив застосунок, який допомагає сповідатися
Мобільні оператори почали блокувати спамерів: як поскаржитися на нав’язливі номери
Мобільні оператори почали блокувати спамерів: як поскаржитися на нав’язливі номери
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua