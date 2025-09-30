Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки

Франція перекинула застарілі, але ефективні літаки ATL2 для контролю Чорного моря з Румунії

Франція посилила свою присутність у Чорноморському регіоні, перекинувши до Румунії морські патрульні літаки Atlantic 2 (ATL2). Хоча ця техніка вважається досить «почесною» за віком, аналітики наголошують, що вона досі ефективно виконує поставлені завдання щодо контролю та патрулювання. Про це пише «Главком» із посиланням на defence-ua.com.

Історія «антикварного» патрульного літака

Історія патрульних літаків Dassault Atlantic розпочалася ще наприкінці 1950-х років зі створення моделі Breguet Br.1150 Atlantic. Це був перший спільний авіаційний проєкт НАТО за участю Франції, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Італії та Бельгії.

Оригінальна версія була оснащена радаром для виявлення кораблів на дистанції до 75 км, гідроакустичними буями для пошуку субмарин і засобами радіоелектронної боротьби. Озброєння включало торпеди, керовані ракети та глибинні бомби.

Модернізація до ATL2

У 1980-х роках французи розробили модернізовану версію – Atlantic 2 (ATL2). Вона отримала суттєві оновлення:

Обладнання: Модернізоване обладнання, цифрові системи зв'язку та новий радар.

Модернізоване обладнання, цифрові системи зв'язку та новий радар. Озброєння: Протикорабельні ракети Exocet.

Протикорабельні ракети Exocet. Системи: Інтегрований комп'ютер, який об'єднав усі сенсори, значно підвищивши ефективність. Літак також міг виконувати завдання далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО).

Серійне виробництво ATL2 розпочалося у 1989 році. Зрештою, Франція отримала 28 машин і залишилася єдиним їх оператором.

Завдання в Чорному морі

На сьогодні на озброєнні ВМС Франції залишаються лише 18 літаків ATL2, які проходять модернізацію до стандарту Standard 6 (з новими радарами, електронікою та системами спостереження). У майбутньому їх планується замінити на Airbus A321MPA.

Щодо місії в Чорному морі, аналітики припускають, що ATL2 виконують не лише патрулювання регіону, але й можуть допомагати як засоби ДРЛО. «Навіть незважаючи на досить поважний вік, перед нами платформа, яка все ще здатна виконувати поставлені завдання», – підсумовують експерти.

