Пошкоджено продуктовий склад. Ворог атакував портову інфраструктуру Одещини
Внаслідок ворожої атаки загиблих чи постраждалих немає
Увечері 12 березня російська армія обстріляла ударними безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
За словами Кіпера, через ворожу атаку загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків обстрілу залучено всі відповідні служби.
Нагадаємо, 3 березня в Одеській області внаслідок атаки російських ударних безпілотників пошкоджені об’єкти портової та транспортної інфраструктури.
Також 13 лютого російські війська вдарили безпілотниками по одному з портів Одещини. Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони.
Раніше повідомлялося, що війська РФ у перший день 2026 року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.
До слова, російська терористична армія вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу.
