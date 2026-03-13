Головна Одеса Новини
Пошкоджено продуктовий склад. Ворог атакував портову інфраструктуру Одещини

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Армія РФ вчергове уразила об'єкти інфраструктури в Одеській області
фото: Олег Кіпер

Внаслідок ворожої атаки загиблих чи постраждалих немає

Увечері 12 березня російська армія обстріляла ударними безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
фото: Олег Кіпер

За словами Кіпера, через ворожу атаку загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків обстрілу залучено всі відповідні служби.

Нагадаємо, 3 березня в Одеській області внаслідок атаки російських ударних безпілотників пошкоджені об’єкти портової та транспортної інфраструктури.

Також 13 лютого російські війська вдарили безпілотниками по одному з портів Одещини. Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони.

Раніше повідомлялося, що війська РФ у перший день 2026 року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.

До слова, російська терористична армія вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу.

Теги: обстріл Одещина порт

