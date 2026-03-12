Експерт пояснив причини складної ситуації зі світлом на Одещині

«Масштабні руйнування і зміна тактики атак». Експерт назвав причини складної ситуації зі світлом на Одещині

Через масштабні руйнування та зміну тактики атак по енергосистемі ситуація зі світлом на Одещині є найскладнішою. Про це заявив доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Він розповів, що основною проблемою є не дефіцит генерації в країні, а неможливість передавання потужності до регіону, бо ворог систематично атакує об’єкти системи передачі напруги.

«В Одесі практично немає власної генерації, і регіон цілковито залежить від можливості передавання туди електроенергії з обʼєднаної енергосистеми. Особливості географічного положення регіону роблять інфраструктуру більш вразливою», – пояснив Прокіп.

Він додав, що ворог також змінив тактику обстрілів. До атак на магістралі додалися масовані удари по об’єктах інфраструктури розподільчих мереж.

«З початку минулого року ворог зруйнував 34 великі підстанції напругою 110 кВ, а це майже половина їхньої загальної кількості в регіоні. Більшість пошкоджених об’єктів зосереджена в Одесі та прилеглих районах, що робить перерозподіл навантаження технічно неможливим – енергетики вже задіяли всі наявні резервні схеми», – наголосив експерт.

Прокіп підкреслив, що тактика ворожих обстрілів постійно змінюється, як і перелік цілей, які вони атакують, тому і випереджувальний підхід у будівництві захисту не завжди можливий.

«На сьогодні енергосистема Одещини працює за тимчасовими схемами з неповним складом обладнання. Енергетики продовжують ремонти в умовах постійних тривог та повторних влучань. Будь-яке додаткове навантаження або нова атака призводять до мережевих аварій. Повернення до прогнозованих графіків стане можливим лише після стабілізації магістральних вузлів «Укренерго» та відновлення критичної кількості підстанцій 110 кВ», – підсумував Прокіп.