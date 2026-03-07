Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників
фото: ДСНС Одещини

Рятувальники розповіли про ліквідацію наслідків російської атаки

Російські окупаційні війська вкотре здійснили масовану атаку на Одесу та область, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання, що призвели до серйозних руйнувань та займань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, основний удар припав на об'єкти інфраструктури регіону. Через прильоти спалахнули масштабні пожежі, які швидко охопили значні площі. Густий дим та вогонь були помітні на великій відстані, що ускладнювало ситуацію в прилеглих районах.

Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури фото 1
фото: ДСНС Одещини
Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури фото 2
фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України. 

Читайте також:

Теги: Одеса росія ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
Вчора, 09:07
Ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
5 березня, 14:30
Війна як відчай імперського проєкту
Україна як вирок Російській імперії
25 лютого, 13:29
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про брак єдності в ЄС
Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
23 лютого, 19:54
Замерзле озеро Байкал
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
22 лютого, 03:20
Ірина Черкаська не лише грала у театрі, але й знімалася у кіно
Найяскравіша акторка Одеси. Пішла з життя заслужена артистка України Ірина Черкаська
19 лютого, 15:09
Минулого року РФ пробурила близько 29 140 км виробничих свердловин
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
18 лютого, 17:27
Марія Малмер Стенергард висловилася про імпорт російських добрив, який досі триває
«Я розчарована». Глава МЗС Швеції висловилася про нові санкції проти РФ
13 лютого, 21:08
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
11 лютого, 17:02

Новини

Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури
Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури
Окупанти атакували судно під прапором Панами: є постраждалі
Окупанти атакували судно під прапором Панами: є постраждалі
Одещина: окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру
Одещина: окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру
Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу
Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу
Одещина: ворог обстріляв підстанцію ДТЕК
Одещина: ворог обстріляв підстанцію ДТЕК
Справу ексзаступника керівника Офісу президента направлено до суду
Справу ексзаступника керівника Офісу президента направлено до суду

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua