Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури

Рятувальники розповіли про ліквідацію наслідків російської атаки

Російські окупаційні війська вкотре здійснили масовану атаку на Одесу та область, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання, що призвели до серйозних руйнувань та займань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

❗️Одещина: росія знову спрямувала ударні безпілотники на Одесу та область



Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури. pic.twitter.com/wp6KTDjxMd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2026

За даними рятувальників, основний удар припав на об'єкти інфраструктури регіону. Через прильоти спалахнули масштабні пожежі, які швидко охопили значні площі. Густий дим та вогонь були помітні на великій відстані, що ускладнювало ситуацію в прилеглих районах.

фото: ДСНС Одещини

фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України.