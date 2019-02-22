Семінар з протидії насильству та булінгу провели для одеських педагогів



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Для педагогів Одеси провели семінари-практикуми з питань запобігання та протидії домашньому насильству, жорсткого поводження та булінгу

Протягом лютого 2019 року для педагогів навчальних закладів Одеси проводили семінари-практикуми з елементами тренінгу «Відпрацювання механізмів взаємодії педагогів з іншими організаціями та службами з питань запобігання та протидії домашньому насильству, жорстокого поводження та булінгу».

В ході семінарів тренери громадської організації «Ла Страда-Україна» провели для педагогічних працівників і представників психологічної служби закладів освіти практичні заняття з питань правового забезпечення реагування у випадках жорстокого поводження з дітьми, в тому числі домашнього насильства і булінгу.

Також учасників семінарів ознайомили з психолого-педагогічними особливостями профілактичної роботи з протидії насильству.

На завершення семінару-практикуму педагоги отримали інформаційну літературу щодо запобігання та протидії домашньому насильству, а також насильству за ознакою статі.

Заходи були організовані департаментом освіти і науки Одеської міської ради спільно з міжсекторальною робочою групою з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі Міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, а також громадською організацією «Ла Страда-Україна».

Семінари-практикуми відбулися за участю представника в Одеській області Фонду народонаселення ООН (UNFPA) в Україні, радника голови Одеської обласної держадміністрації Людмили Акімової, тренерів Національної тренерської мережі громадської організації «Ла Страда-Україна» Олени Ковальової та Наталії Заварової, а також представників департаменту освіти і науки, служби у справах дітей, районних адміністрацій Одеської міської ради, управління патрульної поліції в м. Одесі ДПП НП України, відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Одеській області, Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.